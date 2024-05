Incidente mortale sulla Vittoria-Scoglitti, perde la vita una giovane donna

Terribile incidente mortale nella notte sulla Sp. 17 Vittoria-Scoglitti. Per cause ancora in fase di accertamento due fiat Panda si sono scontrate. L’incidente si è verificato alle 1.22 all’altezza dell’incrocio “Zi Jnnaru”.

A perdere la vita una giovane mamma acatese ma residente a Vittoria, Lisa Rosso, 47 anni. Per lei non c’è stato nulla da fare. Ferita anche la donna alla guida di un’altra auto, 45 anni, che è stata ricoverata al Guzzardi di Vittoria. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il 118, la polstrada che si è occupata di regolare la viabilità e i vigili del fuoco che hanno disincastrato gli occupanti dell’auto e messo in sicurezza l’area, oltre ad illuminare la zona per consentire i rilievi dei carabinieri.

