Incidente mortale sulla Catania-Ragusa: la vittima è un giovane di Carlentini

È di un morto il bilancio di un tragico incidente stradale avvenuto questa notte, intorno alle 2:30, sulla strada statale 194 Catania – Ragusa, nel territorio di Carlentini. La vittima è Pietro Costanzo, 23 anni, residente a Lentini. Il giovane viaggiava a bordo di una Volkswagen Golf in direzione Lentini quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Carlentini, si è scontrato con un autoarticolato Iveco Sitrans guidato da G.D., 69 anni, anch’egli di Lentini. Pietro Costanzo è deceduto sul colpo.

L’incidente

L’impatto è stato così violento che l’autoarticolato ha preso fuoco, finendo al centro della carreggiata e rendendo necessaria la chiusura della strada in entrambe le direzioni. Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti i carabinieri della stazione di Carlentini, i vigili del fuoco del distaccamento di Lentini e gli operatori dell’Anas.

I carabinieri hanno raccolto tutti gli elementi necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente, ascoltando anche il conducente dell’autoarticolato, che viaggiava in direzione di Catania. Il corpo di Pietro Costanzo è stato trasportato all’obitorio dell’ospedale di Lentini su disposizione del magistrato di turno della Procura, mentre l’autista del Tir è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale per ricevere le cure necessarie.

La strada statale 194 è stata chiusa al traffico per consentire ai soccorritori e agli investigatori di effettuare tutti i rilievi del caso, e il traffico è stato deviato su strade secondarie per evitare ulteriori disagi.

© Riproduzione riservata