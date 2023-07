Incidente mortale a Ragusa, investito uomo. Era parente dei due cuginetti di Vittoria

AGGIORNAMENTO

Drammatico incidente avvenuto la notte scorsa a Ragusa. Un uomo è stato investito da un’auto di grossa cilindrata ed è morto poco dopo. L’incidente è avvenuto a Ragusa. Secondo una prima ricostruzione in fase di ulteriore verifica, l’uomo sarebbe parente dei due cuginetti di Vittoria, Alessio e Simone D’Antonio che l’11 luglio del 2019 vennero travolti da un’auto mentre giocavano in strada. Proprio ieri ricorreva il quarto anniversario della loro morte.

E pare dunque che l’uomo abbia purtroppo fatto una fine simile lungo la strada per Marina di Ragusa a pochi chilometri da Ragusa. Con lui sembra ci fossero anche i familiari che sono rimasti illesi in quanto non sono stati colpiti dall’automobile in transito. NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO. Ricerca fotografica di Franco Assenza