Incidente mortale a Modica nel pomeriggio in contrada Cappuccina. Muore anziano di 87 anni

Incidente mortale a Modica questo pomeriggio sulla strada provinciale 94 nei pressi di contrada Cappuccina. Nello scontro tra due auto, una Audi Q3 ed una lancia Y ha perso la vita il conducente di questa ultima autovettura, un uomo di Pachino di 87 anni le cui iniziano sono S.S.. Sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco ed i mezzi di soccorso. E’ anche atterrato l’elisoccorso che, purtroppo dopo aver constatato la morte dell’uomo, è ritornato indietro. Feriti non gravi i due occupanti l’altra autovettura. Indagini sono in corso per accertare la dinamica del grave incidente. I mezzi sono stati sequestrati. Sul posto la Polizia Stradale e la Polizia di Stato del commissariato di Modica (Credito fotografico Piero Carpenzano)