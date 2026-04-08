Riparte martedì 7 aprile “Salute a Bordo”, la campagna itinerante di screening promossa dall’ASP di Ragusa con l’obiettivo di avvicinare i servizi di prevenzione ai cittadini dei dodici comuni iblei. Dopo il successo registrato lo scorso dicembre, l’iniziativa torna sulle strade del territorio con un motorhome attrezzato che porterà informazione, esami e servizi direttamente nelle […]
Incidente Modica-Pozzallo: scontro tra auto e furgone
08 Apr 2026 13:15
Un incidente stradale si è verificato questa mattina lungo lo scorrimento veloce Modica-Pozzallo, all’altezza di un distributore di benzina, provocando rallentamenti significativi al traffico. Per cause ancora in fase di accertamento, un’auto e un furgone si sono scontrati in modo violento. Al momento non è stato reso noto se vi siano eventuali feriti.
Sul posto sono intervenuti immediatamente i Carabinieri per effettuare i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Le operazioni hanno comportato rallentamenti del traffico in entrambe le direzioni, con automobilisti costretti a procedere con cautela.
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