Incidente lungo la fascia costiera. Coinvolte due auto, conducente finisce in ospedale

Questa pomeriggio, poco prima di Cava d’Aliga, località balneare della costa sciclitana, si è verificato un incidente stradale sulla strada Scicli – Arizza. Sul luogo dell’incidente è intervenuta prontamente la Polizia Locale di Scicli per gestire la situazione e raccogliere le informazioni necessarie.

Secondo quanto riportato, si tratta di un incidente non grave che ha visto il coinvolgimento di due autovetture e la cu dinamica è ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti. Come conseguenza dell’incidente, una persona è stata trasportata in ospedale con diversi traumi. Attualmente non sono disponibili ulteriori dettagli sulle circostanze esatte dell’accaduto né sulle condizioni della persona coinvolta. Resta l’invito a far piano e a prestare sempre massima attenzione.

