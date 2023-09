Incidente in corso Umberto a Modica. Salva la sede di una Farmacia, lo stesso vale per il personale, i clienti ed i pedoni

Perde il controllo della propria auto e finisce la corsa fortunatamente con il muro di un palazzo. Scansando di fatto l’ingresso di una Farmacia ed evitando la tragedia che si sarebbe potuta verificare. E’ accaduto nel centralissimo corso Umberto a Modica Bassa dove un automobilista, mentre era a bordo della sua utilitaria, una Nissan, ha perso il controllo dell’auto finendo contro il muro del palazzo in cui al piano terra è ubicata una Farmacia.

Con l’autovettura è salito sul marciapiede e poi è andato a sbattere contro il muro. Due le fortune: non ha centrato in pieno l’ingresso della Farmacia e non si è imbattuto nella corsa nel transito di pedoni. L’uomo che era alla guida della vettura è rimasto incolume uscendo dall’abitacolo senza accusare danni fisici. Sul posto la Polizia Locale di Modica.