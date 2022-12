Incidente all’ingresso di Modica, zona Sorda: traffico in tilt

Un incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio all’ingresso di Modica, precisamente in zona Sorda, subito dopo il ponte. Per cause ancora in fase di accertamento si sono scontrate una Panda e una Bmw. Per fortuna, non ci sono stati feriti, solo gravi danni alle auto.

Il traffico è completamente bloccato sia all’ingresso che all’uscita della città. Sul posto sono intervenuti i soccorsi.