Incidente a Scoglitti, feriti una donna e due bambini

Incidente a tarda sera a Scoglitti. Due auto si sono scontrate in via Plebiscito, arteria centrale della frazione, a pochi passi dalla sede della stazione dei carabinieri.

Una donna e i suoi due bambini, che viaggiavano su una delle due auto, sono rimasti feriti, per fortuna in modo non grave.

Un automobilista fugge, poi si presenta in commissariato

L’autista della seconda vettura, uno straniero, è fuggito e non si è fermato a soccorrere i feriti. L’uomo si è però presentato poco dopo al commissariato di Polizia. Sarà denunciato per omissione di soccorso. I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia di Vittoria.

Gli abitanti della zona hanno sentito il boato e il rumore dell’incidente e sono intervenuti subito per soccorrere i feriti che sono stati portati in ospedale in ambulanza. Sono stati medicati e per fortuna, per loro, non ci sono gravi conseguenze.

Contributo fotografico: Franco Assenza