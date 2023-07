Incidente a Marina: auto sfonda muro della pista ciclabile, in bilico sul fondo

Incidente a Marina di Ragusa, zona porto. Per cause ancora in fase di accertamento, una Fiat 500 XL ha attraversato via Bisani, poi la pista ciclabile e ha sfondato il muro di delimitazione con il porto turistico di Marina di Ragusa ed e rimasta in bilico su uno strapiombo di alcuni metri. Durante la sua corsa, l’auto ha urtato una moto e un’altra auto. Non si esclude che potrebbe essersi trattato di un guasto ai freni, ma al momento la dinamica dell’incidente è ancora in corso.

Per il recupero dell’auto stanno intervenendo i vigili del fuoco con la gru. Per fortuna, nessun ferito, l’auto era vuota.

Foto; Franco Assenza