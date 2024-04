Incendio sulla Vizzini-Monterosso Almo, fiamme spente in serata

Un incendio si è sviluppato ieri sulla Vizzini-Monterosso Almo, in contrada Tre Sirilli. Le fiamme, visibili dal versante ibleo, sono state quasi sicuramente di origine dolosa. Il fuoco è divampato per tutto il pomeriggio ed è stato spento al calar della sera, complici le temperature ancora abbastanza rigide, soprattutto di notte.

SEGNALI INQUIETANTI

Per fortuna, non ci sarebbero stati gravi danni ambientali ma il segnale è piuttosto inquietante: appena un paio di giorni di temperature quasi estive e subito si ricomincia con gli incendi che ogni anno flagellano l’intera Sicilia (e non solo). A spegnere l’incendio la protezione civile e i vigili del fuoco.

