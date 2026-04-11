Incendio nell’attico di un’abitazione nel centro storico di Scicli

Le fiamme sono state spente grazie al tempestivo ed eroico intervento di alcuni volontari prima e dei vigili del fuoco dopo. E’ accaduto in una piccola abitazione di via Monte Campagna al quartiere Rosario nel centro storico della città, proprio alle pendici del colle dove sorge l’antico convento delle Suore Domenica del Sacro Cuore di Gesù. Qui, nel terrazzo della casa, si sono sviluppate le fiamme in un condizionatore rischiando di avvolgere il tetto e gli interni. Il primo intervento è stato fulmineo ed è stato opera di un giovane che si trovava nel quartiere e che prontamente è intervenuto. Messo in sicurezza il sistema elettrico si è lavorato poi, grazie all’opera dei vigili del fuoco, a spegnere le fiamme. Nessun danno alle persone che si trovavano sul posto dove se il fuoco si fosse propagato avrebbe potuto interessare le altre case che si trovano le una accanto alle altre appollaiate sul costone roccioso. L’intervento è stato difficoltoso perchè la zona non è facilmente accessibile con i mezzi meccanici.

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