Incendio nel nuovo McDonald’s di Ragusa, paura all’alba in via La Pira. Da chiarire le cause

Momenti di paura questa mattina presto a Ragusa, quando un incendio si è sviluppato all’interno del nuovo McDonald’s di via La Pira, locale di prossima apertura.

L’allarme è scattato intorno alle 5:00 del mattino. Sul posto sono immediatamente intervenute due squadre dei Vigili del fuoco, che hanno lavorato per circoscrivere le fiamme ed evitare che il rogo si propagasse all’intera struttura.

Grazie alla prontezza dell’intervento, il fast food non ha riportato danni strutturali gravi, ma l’incendio ha comunque interessato parti di controsoffitti e arredi interni, che dovranno essere sostituiti o ripristinati.

Sul luogo dell’incendio era presente anche la Polizia di Stato, che ha avviato i primi rilievi per chiarire le cause del rogo. Al momento, le origini restano in fase di accertamento: non si esclude nessuna ipotesi.

L’episodio rischia di rallentare l’inaugurazione del nuovo punto vendita, atteso dai cittadini e previsto a breve. Intanto, la rapidità dell’intervento dei Vigili del fuoco ha permesso di evitare conseguenze ben più gravi.

