Incendio in un appartamento di Vittoria: intervento dei vigili del fuoco

Incendio in un’abitazione di via Nicosia a Vittoria. Per cause ancora in fase di accertamento, in una stanza in cui vi erano apparecchiature elettriche e una libreria, si è sviluppato un po’ di fumo. Per fortuna, contenuti i danni. La proprietaria dell’immobile, ivi residente, è stata portata per precauzione in ospedale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

CONTRIBUTO FOTOGRAFICO: FRANCO ASSENZA