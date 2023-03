Incendio distrugge villetta estiva

Una villetta situata presso il villaggio “Trippatore” sulla Marina di Modica-Sampieri è stata distrutta dalle fiamme in un incendio avvenuto stamani alle ore 6.00 circa. Una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Modica è stata immediatamente inviata sul posto per gestire la situazione.

Al momento dell’arrivo della squadra dei Vigili del Fuoco, l’incendio aveva già causato ingenti danni alla struttura, che era stata utilizzata come residenza estiva. La squadra ha prontamente iniziato le operazioni di spegnimento, ma il fuoco si era già propagato a gran parte della struttura, rendendo difficile la situazione.

Sul posto le squadre di intervento

Per questo motivo, è stato richiesto l’intervento di un’autobotte dalla sede centrale dei Vigili del Fuoco per coadiuvare la squadra locale nella lotta contro le fiamme. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri di Modica e Scicli per gli adempimenti di competenza.

Indagini in corso per comprendere le cause dell’incendio

Al momento, le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Tuttavia, i Vigili del Fuoco hanno svolto un lavoro intenso nel gestire la situazione. La squadra ha fatto rientro in sede alle ore 10.33, dopo aver completato tutte le operazioni necessarie sul posto.

Purtroppo, l’incendio ha causato ingenti danni alla struttura e il proprietario della villetta dovrà fare i conti con le conseguenze dell’accaduto.