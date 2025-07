Incendio al vivaio Careno a Modica: ancora fiamme difficili da domare, alimentate dal vento e dal caldo estremo

Non si arresta l’incendio divampato questa mattina lungo la strada Modica Sorda–Pozzallo, che ha colpito duramente il vivaio “Careno” per poi estendersi rapidamente ai terreni circostanti. La situazione resta critica: il rogo, alimentato dal vento e dalle altissime temperature, continua a propagarsi e a rendere molto complesse le operazioni di spegnimento.

Sul posto stanno operando attualmente cinque squadre dei Vigili del Fuoco, per un totale di 25 unità e 13 mezzi, oltre a due squadre di volontari inviate dal Dipartimento regionale di Protezione Civile e due squadre AIB dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Ragusa. Il dispositivo di intervento è stato potenziato in seguito all’allerta con bollino rosso diramata per oggi dalla Protezione Civile regionale.

Il fumo è visibile a chilometri di distanza e l’aria è diventata irrespirabile in tutta l’area. Le temperature altissime e il vento caldo stanno rendendo l’intervento particolarmente difficile: la vegetazione secca favorisce l’avanzata delle fiamme, che continuano a trovare combustibile naturale lungo i terreni agricoli e le campagne.

Per ragioni di sicurezza, sono state chiuse la strada San Filippo Aguglie e la SP 43 Modica Sorda–Sampieri. Sul posto anche la Polizia locale, la Polizia di Stato, i Carabinieri e la Polizia provinciale, impegnati nella gestione della viabilità e negli accertamenti di competenza.

Le squadre sono al lavoro senza sosta da ore, ma la situazione resta in evoluzione e tutt’altro che sotto controllo. Non si segnalano al momento persone ferite o evacuazioni, ma la preoccupazione resta alta per il possibile avvicinamento delle fiamme ad abitazioni o strutture produttive nei dintorni.

