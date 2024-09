Incendio al vano motore della motrice di un autotreno a Ragusa: autista in salvo

Un incendio ha interessato il vano motore della motrice di un autotreno in transito nella zona industriale a Ragusa nei pressi del centro direzionale Asi.

Solo una parte della motrice è rimasta danneggiata. Nessuna conseguenza per l’autista che era a bordo né per il rimorchio. Sul posto, l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, ha arginato in tempi brevissimi l’incendio rendendo possibile mettere in sicurezza mezzo e persone.

