Incendio a Sampieri: giovane intossicato dal fumo, alcune case evacuate. Il bilancio di un pomeriggio di fuoco

Dopo un intenso pomeriggio di fuoco e di spegnimenti a ruota è stato fermato l’incendio che ha interessato contrada “Trippatore” ieri pomeriggio, a monte della frazione di Sampieri lambendo alcune villette e due villaggi turistici.

L’INCENDIO

L’ultima squadra dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Ragusa è rientrata in sede alle 21.30 dopo aver concluso la difficile opera di spegnimento di un incendio che ha impegnato per un intero pomeriggio uomini e mezzi via terra e via aerea. Durante l’incendio un giovane ha accusato sintomi di intossicazione da fumo dopo che per ore era stato impegnato sul fronte del fuoco al fine di salvare la propria azienda agricola dalla distruzione. I proprietari delle abitazioni, che erano stati fatti evacuare al momento dell’incendio perchè le lingue di fuoco si avvicinavano sempre più, sono rientrati nelle rispettive unità immobiliari. Tanto ancora l’acre odore del fumo che si respira nella borgata di Sampieri seppure le fiamme ed i focolai sono stati tutti spenti.