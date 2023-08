Incendio a Sampieri: “Così le fiamme hanno raggiunto la mia villetta”. La testimonianza. VIDEO

Pomeriggio di fuoco a Sampieri dove un incendio sta impegnando da ore sei squadre dei vigili del fuoco, gli uomini del corpo forestale e della protezione civile ed un canadair che fa spola fra il mare e la zona assediata dalle fiamme. L’area andata a fuoco è quella che si trova a monte della litoranea partendo dalla periferia della borgata sciclitana verso la parte orientale che và verso Marina di Modica. Contrada “Trippatore” per la precisione, una delle contrade dove gli insediamenti abitativi sono ridotti.

Le fiamme lambiscono due villaggi turistici

Le fiamme hanno raggiunto anche le aree esterne dei due villaggi turistici: dapprima ha lambito il “Marsa Siclà” e poi a seguire il vicino complesso turistico di Baia Samuele. Le strutture operative dei due villaggi sono state di aiuto nell’intervento di spegnimento che, al momento, si sta rilevando difficoltoso. Le fiamme hanno raggiunto un’antenna della telefonia che per fortuna è stata “salvata”.

“Le fiamme hanno circolando la mia casa”: Le testimonianze

“Le fiamme hanno raggiunto la villa di mia proprietà circondandola – afferma Salvatore Aprile da anni residente a Sampieri – per fortuna ogni anno provvedo a creare dei parafuoco tutt’intorno le mura del giardino. E’ chiaro, però, che le fiamme con il vento che le ha alimentate per qualche ora. Le raffiche superano i 40 chilometri all’ora, credo. L’intervento dei vigili del fuoco credo che sia molto difficoltoso. Il canadair continua nel suo intervento. Per fortuna la vicinanza dell’area interessata dal fuoco è vicina al mare, poche centinaia di metri. Pertanto i ‘lanci’ sono ripetuti nell’arco di qualche decina di minuti giusto il tempo di attingere l’acqua in mare e raggiungere la vicina zona in fiamme. I miei nipoti – conclude l’uomo – si sono improvvisati pompieri e sono riusciti a fermare il fuoco prima che arrivasse nel giardino di casa”.

Indagini in corso

L’incendio è partito da un terreno incolto a monte di una schiera di villette per proseguire verso est visto che il vento soffia da ovest in maniera incontrollabile.