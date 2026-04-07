Incendio a Giarratana: le fiamme minacciano il bosco. A Pasquetta incendio anche a Monterosso

Un incendio è divampato stamani a Giarratana, in contrada Monterotondo, probabilmente originato da sterpaglie secche. Le fiamme, spinte dal vento, stanno avanzando verso l’area boschiva, mettendo a rischio la vegetazione circostante.

Non si tratta di un episodio isolato: già ieri, infatti, un incendio aveva interessato Monterosso, in zona Cugni-Canetto: sembra proprio che l’inizio della stagione primaverile e le giornate di bel tempo abbiano già dato luogo a episodi di questo genere che, ogni anno, flagellano la Sicilia.

Sul posto è intervenuta prontamente una squadra dei vigili del fuoco, impegnata nelle operazioni di spegnimento e contenimento. La situazione resta sotto monitoraggio, con l’obiettivo di evitare danni più estesi alla vegetazione e al patrimonio boschivo.

Il ripetersi di incendi anche prima dell’estate conferma la necessità di attenzione e prevenzione, soprattutto in aree particolarmente esposte e soggette a vegetazione secca e vento, condizioni che facilitano la propagazione del fuoco. Siamo ancora ad aprile e, purtroppo, la lunga stagione estiva, da questo punto di vista, non sembra promettere bene.

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