Incendio a Comiso: due feriti, salvati due bambini

Un grosso incendio ha danneggiato una casa in via Garcia Lorca a Comiso. L’episodio ha coinvolto quattro persone, due adulti e due bambini, scatenando una serie di eventi che hanno evitato una tragedia ancora più grande.

Le fiamme hanno iniziato a divorare l’abitazione in maniera apparentemente accidentale, mettendo a rischio la vita degli occupanti. L’incendio è scoppiato intorno alle 3:30 del mattino, scatenando un allarme che ha portato a un intervento immediato da parte dei residenti locali.

Uno degli adulti presenti in casa ha subito cercato di mettere in sicurezza i due bambini, proteggendoli dalla furia delle fiamme, mentre l’altro adulto ha tentato disperatamente di spegnere l’incendio. Tuttavia, i loro sforzi si sono rivelati vani, e il pericolo cresceva con il passare dei minuti.

Fortunatamente, l’aiuto è arrivato dalla comunità. Due vicini di casa hanno risposto all’appello di soccorso, dimostrando grande coraggio. Uno di loro, per raggiungere l’abitazione colpita, ha sfondato la porta d’ingresso a pugni e calci. L’altro vicino ha utilizzato un estintore per cercare di spegnere le fiamme e cercare di contenere la situazione in attesa dell’arrivo dei soccorsi.

La situazione era critica, ma la pronta risposta delle forze dell’ordine è stata fondamentale. Gli agenti della polizia del servizio Volanti sono stati tra i primi a giungere sul luogo, mettendo in sicurezza tutti gli occupanti della casa. Poi, l’arrivo dei Vigili del Fuoco ha permesso di domare definitivamente le fiamme, evitando che l’incendio si propagasse ulteriormente.

L’ambulanza del servizio 118 è intervenuta per fornire assistenza medica ai feriti. Uno dei due adulti ha riportato un’intossicazione da fumo e ha necessitato di cure specifiche. Per fortuna, gli altri tre occupanti, tra cui i due bambini, sono stati dichiarati illesi.

Tra gli eroi della serata, c’è anche il vicino che ha sfondato la porta d’ingresso, il quale è stato medicato per escoriazioni al Pronto Soccorso del Guzzardi di Vittoria. foto di repertorio