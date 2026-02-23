InCanto Barocco Festival 2026 a Scicli: musica e cultura sotto il prestigioso patrocinio del Vaticano

Da un’idea del M° Marcello Giordano Pellegrino è andato avanti, per sei lunghi anni, portando in città musica e cultura di grande pregio. E’ proprio il musicista e compositore sciclitano ad organizzare l’evento che, ancora una volta anche per questa sesta edizione in programma dal 6 al 27 settembre, ha ricevuto il riconoscimento di grande rilievo quale il patrocinio da parte del Dicastero per la cultura e l’educazione della Santa Sede. “Questo riconoscimento che ci arriva dal Vaticano testimonia il valore culturale dell’evento e ne sottolinea l’importanza a livello internazionale. Il festival, nonostante la sua giovane età, è già molto seguito e amato, grazie alla sua capacità di far dialogare in modo straordinario la musica barocca con l’architettura barocca della città di Scicli che lo ospita, esaltandone l’identità e il fascino – spiega il M° Marcello Giordano Pellegrino – questo traguardo rappresenta per me un motivo di grande emozione ed orgoglio. InCanto Barocco Festival 2026 si svolgerà come ogni anno nella nostra suggestiva cittadina barocca di Scicli nel mese di settembre dal 6 al 27. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica e della cultura, in uno scenario unico al mondo.”

© Riproduzione riservata