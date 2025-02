Inaugurata la nuova Farmacia Territoriale di Vittoria

Questa mattina è stata inaugurata la Farmacia Territoriale di Vittoria, un’importante struttura per la comunità, alla presenza della Direzione strategica dell’ASP di Ragusa, del sindaco on. Francesco Aiello e della deputazione regionale iblea. La farmacia, situata al piano terra dell’edificio di via Giurato 1, è facilmente accessibile anche per le persone con disabilità, migliorando ulteriormente i servizi per la cittadinanza.

Il presidio ha recentemente completato importanti lavori di adeguamento alla normativa antincendio e riapre dopo un anno e mezzo, durante il quale i servizi sono stati garantiti dalla Farmacia Territoriale di Comiso. La nuova farmacia si estende su una superficie di 180 metri quadrati e include una sala d’attesa, un locale di accettazione e distribuzione, un locale per il medico e servizi igienici, con una particolare attenzione all’organizzazione degli spazi, come la compartimentazione antincendio del magazzino dei farmaci.

Il Direttore Amministrativo Massimo Cicero ha ricordato l’importanza degli investimenti in infrastrutture, annunciando che a breve inizieranno i lavori per il nuovo parcheggio dell’ospedale di Vittoria, ribadendo l’impegno a migliorare continuamente le strutture e i servizi offerti ai cittadini.

