In viaggio da Ragusa a Lisbona per incontrare il Papa. Per la Giornata Mondiale dei Giovani

Siamo a pochi giorni dall’evento tanto atteso, la XXXVIII Giornata Mondiale dei Giovani che si terrà a Lisbona dal 1 al 7 agosto. Un pellegrinaggio speciale sta per iniziare, e questa volta partiranno ben 12 ragazzi dalla Diocesi di Ragusa, provenienti da quasi tutto il territorio Ibleo: Ragusa, Comiso, Vittoria, Acate e Santa Croce Camerina. Zaini in spalla, cappellini, borracce, coroncine del rosario: Si parte!

Per tutto l’anno pastorale, la Diocesi di Ragusa si è preparata per questo momento unico, diffondendo le immagini della GMG: la Croce dei giovani ed il quadro della Salus Populi Romani, per accendere il desiderio di seguire Gesù non solo nei giovani ma anche nei cuori meno giovani.

Il messaggio del Papa Francesco per questa edizione prende spunto dal brano del Vangelo secondo Luca: “Maria si alzò e andò in fretta” (Lc 1,39). Il Santo Padre ha spronato i giovani a rispondere con gioia a questa sana fretta, quella di incontrare Cristo attraverso i fratelli e le sorelle che ci mette accanto. Un messaggio potente e carico di speranza che ispira tutti i partecipanti.

Nonostante l’aumento dei costi, il desiderio di seguire Gesù e scoprire le sue proposte ha fatto sì che dodici giovani diocesani si siano preparati per questo straordinario evento. Un’esperienza che segnerà le loro vite e che è stata pensata anni fa da San Giovanni Paolo II, dimostrando quanto la GMG sia un evento di portata universale, capace di coinvolgere giovani da tutto il mondo.

La Diocesi di Ragusa, con il Servizio di Pastorale Giovanile, ha pianificato una diretta streaming durante la veglia con Papa Francesco che si terrà la sera di sabato 5 agosto, per permettere a tutti i giovani rimasti in Diocesi di partecipare virtualmente all’evento. Attraverso i canali social come Facebook e Instagram, saranno connessi e potranno condividere questo momento unico con i loro coetanei in viaggio.

Il Direttore del Servizio di Pastorale Giovanile, Vincenzo Guastella, chiede il sostegno e l’accompagnamento di tutti con le loro preghiere affinché i ragazzi possano incontrare Cristo e testimoniarlo con gioia. Un momento di crescita spirituale e di comunione con la Chiesa universale, un’opportunità per consolidare il cammino di fede di ciascuno di loro.

Sarà un viaggio indimenticabile da Ragusa a Lisbona, un’esperienza di fede, amicizia e scoperta di sé stessi, guidata dallo spirito della Giornata Mondiale dei Giovani. I giovani della Diocesi di Ragusa sono pronti ad abbracciare questa esperienza unica e a portare con sé, al ritorno, il ricordo indelebile di un viaggio che li ha avvicinati a Dio e ai fratelli di tutto il mondo