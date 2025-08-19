“In Teatro Aperto”: musica e risate a Marina di Modica con Morricone e la commedia “Biscotti alle noci”

L’estate modicana continua a incantare con la rassegna “In Teatro Aperto”, il cartellone estivo promosso dalla Fondazione Teatro Garibaldi che porta sotto le stelle spettacoli di grande fascino tra musica e teatro. I prossimi due appuntamenti, ospitati nell’Auditorium Mediterraneo di Marina di Modica, uniscono emozione sinfonica e comicità teatrale.

Un omaggio al maestro Ennio Morricone

Venerdì 22 agosto alle ore 21.30 andrà in scena “Love Morricone”, un raffinato tributo sinfonico dedicato al genio di Ennio Morricone.

Sul palco il Coro Lirico Siciliano, diretto dal maestro Francesco Costa, con il tenore Lorenzo Papasodero e arrangiamenti firmati da Corrado Neri.

Il pubblico sarà guidato in un viaggio emozionale tra le celebri colonne sonore di Morricone, da Nuovo Cinema Paradiso a C’era una volta in America, da Mission a La leggenda del pianista sull’oceano. Una produzione del Festival Lirico dei Teatri di Pietra, che promette di regalare brividi e suggestioni.

La commedia “Biscotti alle noci”

Sabato 23 agosto alle ore 21.00 sarà il turno della commedia brillante “Biscotti alle noci” di Nino Criscione, portata in scena dalla Compagnia Amici del Teatro di Chiaramonte Gulfi, con la regia di Vito Cultrera.

Un intreccio di malintesi, convivenze forzate e gag divertenti che ruota attorno al personaggio di Ubaldo Specchi (interpretato da Sebastiano D’Angelo), un agente immobiliare alle prese con inquilini un po’ troppo complicati. Uno spettacolo che promette leggerezza, risate e il gusto autentico del teatro popolare siciliano.

Una stagione che cresce

«Siamo particolarmente orgogliosi di questa stagione estiva che continua a crescere per qualità e partecipazione», dichiarano Maria Monisteri, presidente della Fondazione Teatro Garibaldi, e Tonino Cannata, sovrintendente.

Il cartellone si conferma così un punto di riferimento per l’intrattenimento estivo nel territorio ibleo, con il sostegno di istituzioni, sponsor e partner locali.

I biglietti sono disponibili al botteghino del Teatro Garibaldi e online su ciaotickets.com e ticketone.it.

© Riproduzione riservata