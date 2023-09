Gli Amici del Teatro di Chiaramonte Gulfi vincono la rassegna di teatro dialettale di Palazzolo

Nel panorama delle arti teatrali dialettali, la Compagnia degli Amici del Teatro di Chiaramonte ha dimostrato una volta di più la sua indiscussa maestria. Con uno spettacolo che ha attraversato quasi quattro decadi di storia, “U RUPPU RA CRAVATTA” ha ancora una volta catturato il cuore del pubblico e la giuria tecnica, portando a casa numerosi riconoscimenti alla III Rassegna di Teatro Dialettale di Palazzolo.

L’evento, organizzato con successo dalla Compagnia Cesare Cannata in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Palazzolo, ha visto la partecipazione di compagnie provenienti dalle province iblee, siracusane ed ennesi. Tra tutte, è stato il lavoro straordinario della Compagnia chiaramontana a emergere con un autentico trionfo.

La giuria tecnica e il pubblico hanno unanimemente riconosciuto la grandiosità di questa produzione teatrale. La Compagnia ha ricevuto il premio come “Migliore Compagnia”, mentre i suoi attori hanno conquistato meritate onorificenze: Mario Bentivegna è stato premiato come “Miglior Attore Protagonista”, Silvana Catania come “Migliore Attrice Protagonista”, e Giovanni Calabrese come “Miglior Attore Caratterista”.

Un riconoscimento speciale è andato ancora una volta a Bicicletta, il personaggio mitico interpretato da uno straordinario attore scelto dal pubblico.

Il sindaco di Palazzolo, nella sua veste di ospite d’onore, ha consegnato il Premio finale, che ha suggellato un autentico trionfo per la Compagnia degli Amici del Teatro di Chiaramonte. Ha espresso parole di ringraziamento per gli organizzatori locali e ha elogiato l’alto livello artistico espresso da tutte le compagnie partecipanti.

Con ben sei premi complessivi, questa esperienza teatrale ha dimostrato il talento e l’impegno della Compagnia chiaramontana, consolidando la sua reputazione nell’ambito del teatro dialettale e regalando a Chiaramonte un motivo di orgoglio culturale. “U RUPPU RA CRAVATTA” continua a stupire e ad emozionare, dimostrando che la passione per l’arte teatrale può attraversare il tempo e conquistare il cuore di un vasto pubblico.