In sofferenza la rete idrica del centro storico di Scicli: trovate le perdite d’acqua

Un’intera notte a scandagliare il sottosuolo per cercare le perdite di acqua a carico di quella parte di acquedotto che rifornisce il centro storico di Scicli. E’ trascorsa così in città per l’intero parco dipendente del settore tecnico comunale che non si è risparmiato in un lavoro che ha permesso, nella serenità e nel silenzio della notte, di individuare le criticità sulle quali dover intervenire. Criticità individuate tutte nel centro storico della città dopo che per l’intera giornata di venerdì con un lavoro cartografico sono stati “cerchiati” tutti i punti di snodo delle condutture sotterranee ed il “cammino” dell’acqua. Una rete colabrodo, quella che si sta scoprendo in questi giorni, frutto di decenni di mancati interventi, parziali e complessivi, e di mancati investimenti.

Da lunedì si comincia con gli scavi nelle parti della condutture risultate danneggiate

Da lunedì si comincerà ad intervenire con lavori di scavo nei punti in cui si è riusciti ad individuare le perdite. In alcuni casi sono perdite copiose. Criticità sono state riscontrate al quartiere San Giuseppe, altre nella parte alta di piazza Italia dove ci sarebbe una grossa perdita. Tutto il personale dell’ufficio tecnico ha lavorato senza sosta riuscendo a chiudere il cerchio. Le precedenti perdite di acqua in parti della condotta sotterranea erano state già oggetto di intervento. Da lunedì si comincia a lavorare in quelle che sono state individuate stanotte e che si presentano molto invasive nella distribuzione dell’acqua. Si scaverà fino a quando non saranno trovate le strozzature e le rotture causa delle perdite di acqua. “Chiediamo ai residenti del centro storico della città di pazientare. L’acqua nelle parti basse delle case arriva, ci sono disservizi per i piani alti e per coloro che hanno posizionati i serbatoi nelle sommità dei palazzi. L’aver trovato i danni ci dà fiducia. Presto risolveremo il problema anche perchè sulla quantità di acqua a disposizione fra sorgenti naturali e pozzi privati non ci sono problemi” – ha sottolineato l’assessore alla manutenzioni Enzo Giannone, presente anch’egli durante la notte appena trascorsa ai

anch’egli presente durante la notte appena trascorsa ai lavori di ricerca.