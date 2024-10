In Sicilia nuovo ddl su urbanistica. Approvato all’Ars, c’è anche il “salva casa”

Al termine di una seduta durata quasi sette ore, con 30 voti a favore e 22 contrari l’Ars ha approvato il ddl urbanistica che contiene anche norme sull’edilizia. La prossima seduta si terrà giovedì 31 ottobre alle 15.

Stralciata dal ddl urbanistica in discussione all’Ars la norma che consentiva la possibilità di aumentare del 30% la cubatura di un edificio in caso di demolizione e ricostruzione dell’immobile.

L’Assemblea regionale siciliana ha recepito il Piano salva-casa nazionale. L’aula ha approvato a maggioranza un emendamento agganciato alla riforma urbanistica che recepisce le norme varate a livello nazionale.

“Il recepimento della legge salva-casa era un atto dovuto. La Sicilia non poteva rimanere fuori dai benefici previsti dalla legge voluta da Matteo Salvini. Ovviamente, come é noto, non si tratta di un condono perché le norme intervengono solo nelle casistiche di minore gravità. Con questa norma di recepimento si salvano le case di tanti siciliani e si fa chiarezza rispetto a normative rigide e frammentate che talvolta ostacolano la commerciabilità degli immobili e precludono l’accesso a mutui, sovvenzioni e contributi”. Lo affermano Marianna Caronia, capogruppo della Lega all’Ars e i deputati Luca Sammartino, Vincenzo Figuccia, Salvo Geraci, Pippo Laccoto e l’assessore Mimmo Turano. “Siamo soddisfatti che anche in Sicilia si considerino le tolleranze costruttive potendole asseverare con l’ausilio di un tecnico abilitato. Infine si fissano i termini per il permesso in sanatoria in 45 giorni e in 30 giorni per la segnalazione certificata di inizio attività”, concludono.

“Ddl Urbanistica, con i nostri emendamenti abbiamo messo delle toppe provvidenziali già a partire dall’articolo uno che, com’era stato strutturato inizialmente, minava i cardini fondamentali della legge urbanistica che deve puntare all’azzeramento del consumo del suolo, se non vogliamo assistere ad una solidarietà ipocrita davanti ai danni che i siciliani subiscono ad ogni alluvione”

Lo afferma la deputata M5s all’Ars Cristina Ciminnisi, componente della commissione Ambiente dell’Ars.

“Non bisogna essere scienziati per capire – continua Ciminnsi – che la vulnerabilità del nostro territorio è il frutto anche di politiche scellerate di consumo irresponsabile del suolo, in cui la cementificazione ha fatto la parte del leone. È ora di invertire la rotta”.

Stefano Pellegrino, presidente dei deputati di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana, esprime il suo apprezzamento per l’approvazione della nuova legge in materia urbanistica.

“Questo risultato legislativo rappresenta un punto di equilibrio ottimale tra le esigenze di tutto il territorio, la razionalizzazione urbanistica, la tutela dei diritti dei cittadini e la valorizzazione del nostro patrimonio. È una normativa che guarda al futuro, dando una chiara indicazione per una lungimirante attuazione del Green deal Europeo”, ha dichiarato l’onorevole Pellegrino.

“Con questa legge, cui abbiamo contribuito e per il cui percorso ringraziamo il lavoro dell’assessore Savarino e del governo regionale, confermiamo la nostra posizione chiara, rispetto ad un certo ambientalismo che vorrebbero del tutto bloccare lo sviluppo dell’economia e dei territori. Crediamo fermamente che sia possibile coniugare la protezione dell’ambiente con il progresso economico, senza penalizzare le opportunità di crescita e benessere per i nostri cittadini”, ha aggiunto il capogruppo azzurro.

© Riproduzione riservata