In Sicilia è record di formazione dei tornadi: nel 2022 se ne sono registrati 10 e 200 trombe marine

Sempre più tornado in Italia e in particolar modo in Sicilia: l’isola, infatti, risulta la regione con maggior numero di fenomeni registrato nell’anno appena trascorso, il 2022. E’ praticamente un record: sono 10 i tornado che si registrati e 200 trombe marine. I fenomeni si sono registrati un po’ su tutto il territorio Siciliano, da Palermo a Ragusa. Non sono mancati fenomeni anche nelle aree interne.

Per classificare un tornado in base alla sua intensità si usa la scala Fujita, la geo-localizzazione e se nato da un sistema temporalesco mesociclonico.

In Italia, in tutto, se ne sono formati 41.

I termini “tornado” e “tromba d’aria” sono sinonimi e fanno riferimento allo stesso fenomeno vorticoso, la cui definizione è la seguente: tornado o tromba d’aria è una colonna d’aria in forte rotazione, a contatto col terreno, dal diametro che varia da qualche metro a qualche km. In Italia, fortunatamente non sono mai stati registrati tornado con un diametro superiore a qualche centinaio di metri.

Il 2022 ha visto una maggior concentrazione dei fenomeni sui settori meridionali dell’Italia, mentre le aree settentrionali della penisola hanno visto una minor concentrazione dovuta anche alle minori occasioni di eventi perturbati importanti. C’è da precisare che al sud si formano moltre Trombe Marine che però non sempre raggiungono la costa. Il 2022 nonostante le varie fasi di stabilità ha visto ben 41 fenomeni superando il 2019, un anno che fu più piovoso rispsetto alla media.



Questo è il prodotto del progetto Tornado in Italia (tornadoinitalia.it) da Rete Meteo Amatori la cui sede è a Cascina (Pisa), ma che opera a livello nazionale.

Rete Meteo Amatori con l’archivio Tornado in Italia si occupa di registrare, analizzare e catalogare ogni singolo fenomeno vorticoso che si verifica sul territorio italiano.