In Sicilia cresce numero viaggiatori che usano treno - Ragusa Oggi

In Sicilia cresce numero viaggiatori che usano treno

Un anno di Passante, oltre un milione di viaggiatori. Tante sono le persone che a Palermo negli ultimi dodici mesi hanno scelto di utilizzare il treno per attraversare quotidianamente l’area urbana o raggiungere Punta Raisi. Inoltre, la Sicilia e’ la regione con il maggiore incremento di viaggiatori a bordo dei treni regionali: circa 930 mila persone in piu’ (+12,7%) hanno viaggiato con Trenitalia nei primi nove mesi del 2019, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. I dati sono stati presentati a Palermo dall’Amministratore Delegato e DG di Trenitalia, Orazio Iacono, e dall’assessore regionale Marco Falcone. agd/vbo/r

