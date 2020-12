In Sicilia, al via la piattaforma per le vaccinazioni Anti Covid - Ragusa Oggi

In Sicilia, al via la piattaforma per le vaccinazioni Anti Covid

Condividi su:

di redazione Sanità 18 dicembre 2020 15:55

In occasione della campagna vaccinale contro il Covid-19, che si svolgerà secondo le disposizioni impartite dall’Ufficio del Commissario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento contrasto dell’emergenza epidemiologica, l’Assessorato regionale della Salute, al fine di facilitare la preiscrizione degli aventi diritto, ha predisposto una scheda di registrazione che può essere compilata su www.siciliacoronavirus.it entr ando nella sezione denominata “Vaccino Covid-19”.

Condividi su: