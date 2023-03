In salita l’iter che ripristina le Province: Intanto ai non candidati a queste amministrative si promettono già le poltrone

Amaro destino quello delle province. Soppresse esattamente 10 anni fa dal governo Crocetta, sembravano tornate a rivivere in queste settimane, dopo l’annuncio del Presidente Schifani che sarebbero state ricostituite. Annuncio tanto roboante e convinto, che le attuali campagne elettorali per le amministrative in Sicilia, si stanno conducendo tenendo conto proprio di questa eventualità. Sono tanti infatti gli esclusi e i delusi di questa imminente campagna elettorale Sicilia, ai quali sono stati promessi già incarichi e ruoli proprio nelle varie province.

Peccato che la proposta di legge regionale presentata dal Presidente Schifani e Messina, riguardante la nuova governance delle Province, non è stata ancora discussa all’Ars nonostante sia trascorso quasi un mese, anzi nemmeno presentata in commissione. Gli uffici della presidenza di Palazzo dei Normanni hanno richiesto ulteriori informazioni e l’integrazione della relazione tecnica che accompagna la proposta. È importante chiarire chi sosterrà i costi della nuova governance delle Province, considerando la situazione finanziaria non florida delle stesse.

In questo scenario, la questione riguarda chi dovrà sostenere i costi per i gettoni di presenza dei consiglieri, delle giunte e dei presidenti delle nuove Province ripristinate. L’Assemblea Regionale Siciliana desidera ottenere una risposta prima di procedere con il processo. Questo ha portato ad una serie di accertamenti tecnici tra gli uffici dell’assessorato alle Autonomie Locali e dell’Economia, ognuno dei quali si occupa delle sue specifiche competenze.

Dopo lunghe discussioni, sembra che i costi saranno sostenuti dalle Province e non ci sarà una partecipazione finanziaria regionale, sebbene si stia cercando un modo per incrementare il fondo destinato agli enti intermedi. Tuttavia, è fondamentale quantificare i costi con precisione e per questo motivo i funzionari delle Autonomie Locali stanno lavorando alla nuova relazione, contenente una stima dei costi Provincia per Provincia, che sarà definita negli uffici guidati da Messina. Si prevede che questa relazione verrà inviata alla presidenza dell’Ars nelle prossime ore, in modo da poter finalmente avviare l’esame nelle commissioni di merito. Sino ad oggi il nulla.