In ricordo del Cavaliere della Repubblica Luigi Licitra

La moglie con i figli Alberto e Francesca, ricordano con immenso affetto il Dott. Cavaliere della Repubblica Luigi Licitra, funzionario in quiescenza della Prefettura di Ragusa, che si è distinto per l’instancabile attaccamento al lavoro, sempre disponibile e gentile nei confronti degli altri.



Un grande uomo, padre e nonno. Ci ha lasciati l’11settembre scorso per via di un male incurabile che se l’è portato via in poco tempo, lasciando un vuoto incolmabile tra i parenti ed amici.

Lo ricordiamo commossi, nel giorno del suo trigesimo.

