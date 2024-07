In prova ai servizi sociali è stato trovato con un coltello e hashish: un arresto a Scicli

I carabinieri di Scicli hanno eseguito un provvedimento emesso dal Tribunale di Ragusa – Ufficio Esecuzioni Penali, che disponeva la sospensione provvisoria dell’affidamento ai servizi sociali per un 37enne straniero residente nella città barocca. L’uomo, celibe e con numerosi pregiudizi di polizia, è stato incarcerato a seguito delle reiterate violazioni della misura alternativa al regime detentivo che gli era stata concessa.

Le violazioni

Le violazioni sono state accertate dai militari della Tenenza di Scicli, e la posizione dell’uomo si è ulteriormente aggravata dopo la denuncia a piede libero della scorsa settimana. Durante i servizi di controllo straordinario del territorio è stato trovato in possesso di un coltello, senza giustificazione, e di hashish.

L’accumulo di questi elementi e la pericolosità sociale dimostrata dall’uomo hanno portato l’Autorità Giudiziaria a ritenere necessario un provvedimento più restrittivo per la sua libertà personale. Pertanto, è stato deciso di sospendere l’affidamento in prova al servizio sociale e di sostituirlo con il regime carcerario, considerato l’unico strumento adeguato per avviare un percorso rieducativo.

