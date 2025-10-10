In otto rubavano la corrente elettrica dalle case popolari: denunciati ad Avola

AVOLA – I Carabinieri della Stazione di Avola, insieme ai tecnici dell’Enel, hanno scoperto otto allacci abusivi alla rete elettrica all’interno del complesso di edilizia popolare del quartiere Santa Lucia, denunciando altrettante persone per furto di energia elettrica.

Le verifiche sono scattate nell’ambito di un servizio mirato al contrasto dei reati predatori e dei furti di corrente, sempre più diffusi nelle aree popolari della città. Durante i controlli, i militari hanno accertato che gli otto indagati — tutti con precedenti per reati contro il patrimonio, la persona e per stupefacenti — avevano realizzato collegamenti diretti alla rete elettrica pubblica, bypassando i contatori.

I tecnici dell’Enel hanno immediatamente interrotto le forniture abusive e ripristinato la regolarità degli impianti.

Nel corso della stessa operazione, un ventenne è stato segnalato alla Prefettura come assuntore abituale di sostanze stupefacenti, dopo essere stato trovato in possesso di una piccola quantità di hashish destinata a uso personale.

Le indagini proseguono per accertare la portata complessiva del furto di energia e per verificare eventuali altri casi simili nel quartiere.

© Riproduzione riservata