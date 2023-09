In Italia arriva il “blocco Omega”. Caldo anomalo e alluvioni con picchi di 33-35°C nei prossimi giorni

L’Europa sta affrontando un periodo di caldo anomalo e condizioni meteorologiche insolite dovute a un fenomeno chiamato “blocco Omega”. Questo fenomeno è caratterizzato da due circolazioni di bassa pressione ai lati di un forte anticiclone. In queste circostanze, le onde atmosferiche, che sono responsabili delle perturbazioni e degli anticicloni, non si muovono normalmente da ovest verso est, ma rimangono bloccate per diversi giorni. Il nome “Omega Block” deriva dalla forma a omega dell’alfabeto greco, che assomiglia al modello delle correnti in quota create da questo blocco atmosferico.

COSA SIGNIFICA IL BLOCCO OMEGA

Le conseguenze di questo blocco atmosferico includono temperature estreme e condizioni meteorologiche persistenti. Nei settori dove sono presenti i centri di bassa pressione, si verificano contrasti termici con nubi e precipitazioni intense e prolungate. Al contrario, nelle aree sotto l’anticiclone si osservano condizioni di tempo stabile, soleggiato e temperature in aumento, portando a caldo intenso in estate e periodi siccitosi in inverno con mancanza di piogge e neve.

In Europa, attualmente, si è formato un promontorio anticiclonico africano che si estende dall’Algeria fino all’Inghilterra, Olanda, Germania e Spagna orientale, portando a temperature molto al di sopra della media stagionale. Questo ha causato temperature record in molte città europee, con punte fino a 36-37°C in Francia. Tuttavia, ai margini dell’anticiclone, si sono verificati vortici ciclonici con temporali violenti e alluvioni in Spagna, Portogallo e Grecia.

ANCHE L’ITALIA SARA’ COINVOLTA DAL CALDO ANOMALO

Anche l’Italia è coinvolta dal caldo anomalo, soprattutto nelle regioni del Centro-Nord, con previsioni di temperature elevate fino alla metà della prossima settimana, raggiungendo punte di 33-35°C. Tuttavia, a partire dal 12-13 settembre, potrebbe verificarsi un cambiamento delle condizioni meteorologiche con l’arrivo di una perturbazione atlantica che porterà rovesci e temporali, soprattutto al Nord, e un calo delle temperature. Questo cambiamento necessita di ulteriori analisi e conferme dato che è previsto a medio termine.