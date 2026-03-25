In ipotermia e con gli abiti zuppi; sbarco notturno a Pozzallo

Erano su un barchino alla deriva a 100 miglia a sud di Pozzallo i 34 migranti tutti originari del Bangladesh, sbarcati nel cuore della notte a Pozzallo. Sono stati raggiunti e messi in salvo dalla motovedetta della Guardia costiera Cp 311. Tra i 34, anche tre minori. Sono arrivati in ipotermia, inzuppati. Dopo i controlli medici accelerati proprio dalle condizioni generali, i migranti sono stati trasferiti all’hot spot dove sono stati immediatamente assistiti ed è stato fornito loro vestiario asciutto. Potrebbe trattarsi del caso segnalato ieri pomeriggio da Alarm Phone; l’organizzazione segnalava la posizione del barchino partito dalla Libia, Bengasi, sottolineando di avere allertato le autorità maltesi e italiane.

Foto tratta da X di Alarm Phone

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