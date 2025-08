In arrivo l’anticiclone africano: entro San Lorenzo picchi di 40 gradi

Il caldo africano torna a ruggire su Ragusa e su tutta la Sicilia meridionale. Un’ondata rovente, annunciata dai meteorologi come una tra le più intense di questa estate 2025, è in arrivo nelle prossime ore sul nostro territorio. Sarà un nuovo assedio sahariano che, tra giovedì 7 e sabato 10 agosto, coinciderà con la settimana di San Lorenzo e delle stelle cadenti. Ma di romantico ci sarà ben poco: il cielo sarà limpido, sì, ma l’aria sarà incandescente e, soprattutto lungo le coste, anche appiccicosa per l’afa. Secondo le previsioni elaborate da Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, l’anticiclone subtropicale proveniente dal Nord Africa – una bolla d’aria rovente in risalita dal Maghreb – ha già cominciato a spingere verso l’Italia, investendo inizialmente la Penisola Iberica e poi, da giovedì, anche il Centro-Sud e le Isole Maggiori. Per la provincia di Ragusa si tratta dell’ennesima fiammata estiva, con temperature che toccheranno i 38-39°C nell’entroterra tra Vittoria, Comiso e Chiaramonte Gulfi, e non meno di 35-36°C lungo la costa, da Marina di Ragusa a Pozzallo.

CALDO TORRIDO O AFOSO?

La distinzione non è solo semantica: è termica e biologica. Il caldo torrido, più tipico delle aree interne come il Ragusano collinare, sarà secco, con umidità bassa e cielo limpido. Diverso il discorso sulle coste: qui l’umidità relativa salirà sopra il 60%, trasformando l’aria in un abbraccio umido e opprimente. Il risultato? Temperature percepite di diversi gradi superiori a quelle reali. A Scoglitti e Marina di Modica, ad esempio, potremmo registrare 35°C ma con una percezione corporea di oltre 40°C.

🌡️ LE NOTTI TROPICALI

L’afa non darà tregua nemmeno di notte. Sarà difficile dormire senza aria condizionata o ventilatori accesi: le cosiddette notti tropicali, con minime notturne superiori ai 24°C, saranno la norma da venerdì 8 fino almeno al 16-17 agosto. Addio finestre aperte e passeggiate serali: anche dopo il tramonto, l’aria resterà stagnante e calda.

IL CONFRONTO CON L’ONDATA DI GIUGNO

Questa nuova offensiva sahariana ricorda l’ondata di calore di fine giugno – quella dell’anticiclone Pluto – che aveva fatto registrare record termici in mezza Italia. Ma stavolta, l’asse del caldo colpirà con maggiore insistenza anche la Sicilia, specialmente nelle zone sud-orientali. A Ragusa città, i termometri si avvicineranno pericolosamente ai 39°C tra sabato e domenica, mentre il suolo, arroventato dal sole, supererà abbondantemente i 50°C nelle ore centrali.

📅 PREVISIONI PROVINCIA DI RAGUSA – GIORNO PER GIORNO

Mercoledì 6 agosto: cielo sereno, caldo in aumento, punte di 34°C a Ragusa e 36°C a Vittoria.

cielo sereno, caldo in aumento, punte di 34°C a Ragusa e 36°C a Vittoria. Giovedì 7 agosto: soleggiato ovunque, primi picchi di 37°C nelle aree interne, afa in crescita sulle coste.

soleggiato ovunque, primi picchi di 37°C nelle aree interne, afa in crescita sulle coste. Venerdì 8 agosto: giornata critica , con valori fino a 39°C a Comiso e Giarratana, 35-36°C a Marina di Ragusa con umidità elevata.

, con valori fino a 39°C a Comiso e Giarratana, 35-36°C a Marina di Ragusa con umidità elevata. Weekend 9-10 agosto: stabilità atmosferica e picco dell’ondata di calore, notte di San Lorenzo con cielo limpido ma clima tropicale . Attesi 38-39°C diffusi e temperature percepite oltre i 42°C nei centri urbani.

stabilità atmosferica e picco dell’ondata di calore, . Attesi 38-39°C diffusi e temperature percepite oltre i 42°C nei centri urbani. Tendenza successiva: prolungamento del dominio dell’anticiclone africano fino a Ferragosto.

CONSIGLI PRATICI

Restare idratati, evitare attività fisica nelle ore centrali, proteggere le fasce più fragili della popolazione (anziani e bambini), non lasciare mai animali o persone in auto. Occhio anche ai black-out elettrici: i picchi di richiesta energetica per l’uso massiccio dei climatizzatori metteranno a dura prova la tenuta delle reti.

