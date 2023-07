In arrivo la seconda ondata di caldo africano.

Sta per arrivare il gran caldo con punte di oltre 36 gradi. Fino a mercoledì il tempo sarà prevalentemente soleggiato in tutto Centro-Sud, eccezion fatta per un’instabilità pomeridiana relegata ai rilievi. I valori massimi però raramente andranno oltre i 31°C. Le cose invece cambieranno radicalmente da giovedì 6; infatti dal continente africano l’anticiclone sub-tropicale si innalzerà repentinamente e comincerà a invadere il bacino del Mediterraneo e quindi l’Italia.

CON L’ARRIVO DEL MESE DI LUGLIO INIZIA LA VERA ESTATE

Il tempo si stabilizzerà quasi ovunque, il sole sarà prevalente e le temperature torneranno a schizzare oltre i 35-36°C a partire dalle Isole Maggiori quindi al Sud e al Centro. Avrà così inizio la seconda ondata di caldo africano, probabilmente più potente di quella portata dall’anticiclone precedente. Con l’arrivo del mese di Luglio quindi arriva anche l’estate torrida siciliana.