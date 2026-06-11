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Sud Italia tra sole e afa: weekend stabile, poi possibile fiammata africana

11 Giu 2026 17:18
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Il Sud Italia si prepara a vivere una fase pienamente estiva dopo i recenti episodi di maltempo che hanno interessato prima il Nord e poi il versante adriatico centrale. L’instabilità sta progressivamente lasciando spazio a condizioni più stabili, con l’arrivo di una nuova fase caratterizzata da sole diffuso e temperature in costante aumento.

Secondo le previsioni del meteorologo Luca Lombroso di Meteored Italia, lo scenario atmosferico sul Paese è in rapida evoluzione. L’allontanamento delle perturbazioni sta favorendo l’ingresso di aria più stabile e l’espansione dell’anticiclone delle Azzorre, che inizialmente proteggerà gran parte della penisola. Tuttavia, nelle prossime settimane la configurazione barica potrebbe cambiare, aprendo la strada a una maggiore influenza subtropicale.

Weekend stabile e caldo in crescita sul Sud Italia

Il fine settimana del 13-14 giugno sarà caratterizzato da condizioni prevalentemente soleggiate su tutto il Sud Italia, con cieli sereni e temperature in graduale aumento. Le massime si attesteranno generalmente tra i 30 e i 32°C sulle regioni meridionali e sulle isole maggiori, con valori localmente superiori nelle aree interne.

Un contesto tipicamente estivo che segna l’avvio della stagione più calda, con un progressivo consolidamento dell’alta pressione e un clima sempre più stabile anche nelle ore serali.

Prime avvisaglie di instabilità a inizio settimana

Tra lunedì e martedì è atteso un lieve aumento dell’instabilità pomeridiana, soprattutto lungo la dorsale appenninica, con possibili rovesci e temporali isolati. Il Sud Italia, tuttavia, resterà in gran parte protetto, con solo una moderata flessione delle temperature e valori che si manterranno comunque intorno ai 30-32°C.

Le notti torneranno leggermente più fresche, ma solo temporaneamente, con minime che potranno scendere tra i 16 e i 18°C nelle aree meno urbane.

Torna il caldo afoso nelle città del Sud

A partire dalla metà della prossima settimana, lo scenario tornerà a cambiare rapidamente. Mercoledì 17 e soprattutto giovedì 18 giugno è previsto un nuovo aumento della stabilità atmosferica con temperature in risalita.

Sulle città del Sud Italia si potranno raggiungere nuovamente valori tra i 34 e i 35°C, con condizioni di afa più marcata nei centri urbani e il ritorno delle cosiddette “notti tropicali”, con temperature minime stabilmente sopra i 20°C.

Possibile ondata di caldo africano a fine giugno

Le proiezioni a medio termine indicano infine una possibile ulteriore svolta tra il 19 e il 21 giugno. In questa fase, l’anticiclone africano potrebbe espandersi progressivamente verso la penisola italiana, interessando inizialmente il Centro-Sud e successivamente anche il Nord.

In questo scenario, il Sud Italia risulterebbe tra le aree più esposte alla risalita di aria molto calda, con punte che potrebbero raggiungere i 35-36°C in diverse località.

Si tratta di una tendenza ancora da confermare, ma che segnala un possibile avvio di estate particolarmente calda e prolungata sul Mezzogiorno.

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