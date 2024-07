In arrivo 500 migranti su peschereccio verso Pozzallo

Ancora notizie frammentarie in merito all’effettivo numero di migranti a bordo ma a Pozzallo è scattato il preallerta. Due motovedette della Capitaneria di porto, una da Pozzallo e una sa Siracusa, hanno raggiunto un grande motopeschereccio a circa 40 miglia a sud est di Portopalo. A bordo un numero imprecisato, alu momento, di migranti, che potrebbe sfiorare le 500 unità.



Ancora non noti i dettagli del soccorso, dipenderà tutto dalle condizioni di navigabilità del motopeschereccio e dal rischio di un trasbordo di alleggerimento. L’orario di arrivo in porto a Pozzallo, non ancora confermato, è stato indicato all’1 di questa notte

