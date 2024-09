Imprese: è online il nuovo bando per il “Premio Innovazione Sicilia”. Le idee che guardano al futuro

PALERMO – È online da qualche giorno il bando per partecipare alla *seconda edizione de*l *Premio Innovazione Sicilia* (www.premioinnovazionesicilia.it) che mira a connettere e valorizzare l’innovazione siciliana e che fa parte del più ampio progetto* Innovation Island*. Già oltre 150 pre-candidature sono arrivate, confermando l’interesse delle imprese per un evento che punta a supportare l’innovazione locale. La manifestazione, che si terrà il prossimo 21 novembre a Palermo, è *organizzata da Digitrend e promossa dalla Regione Siciliana – Assessorato delle Attività Produttive*. Lo scopo è riconoscere e valorizzare gli innovatori che si sono distinti in ambiti specifici della Strategia Regionale dell’Innovazione per la Specializzazione Intelligente – S3 Sicilia 2021-2027, (agroalimentare, economia del mare, energia, scienze della vita, smart cities and community, turismo, cultura e beni culturali, ambiente e risorse naturali). Nel cuore del Premio Innovazione Sicilia c’è l’approccio all’Open Innovation che incoraggia la collaborazione tra diversi attori –* imprese, istituzioni, investitori, giovani e professionisti *– per costruire un sistema di connessioni che favorisca lo sviluppo sostenibile dell’isola. L’evento diventa così un punto di riferimento per chi desidera far crescere le proprie idee imprenditoriali, potendo accedere a risorse, competenze e network strategici attraverso Innovation Island, l’ecosistema che genera valore per tutti i partecipanti. Innovation Island è infatti un *modello di incontro*, reale e virtuale, e di *contaminazione*, dove le imprese possono dialogare agilmente con investitori e pubbliche amministrazioni, mentre i giovani trovano opportunità concrete di crescita e carriera. Gli investitori, a loro volta, scoprono progetti innovativi in tutte le fasi di vita delle start-up, mentre le pubbliche amministrazioni si confrontano con il tessuto imprenditoriale locale, superando i limiti burocratici tradizionali. Le *Università siciliane *(Palermo, Catania, Messina ed Enna), presenti con i propri rappresentanti all’interno del comitato tecnico, giocano un *ruolo centrale* nel coinvolgere giovani e studenti, contribuendo con nuove idee e progetti. Il premio è preceduto da una serie di eventi di “avvicinamento” organizzati da settembre a novembre. Tra questi, gli incontri con esperti come Giulio Superti-Furga, direttore scientifico della Fondazione Ri.MED, Susanna Di Vincenzo, Ceo di 17tons.earth, e Sebastiano Maffettone, filosofo e docente dell’Università LUISS (entrambi ad ottobre). Un elemento chiave di Innovation Island sono gli *Innovation Gate*, spazi fisici che favoriscono l’incontro tra i vari attori dell’innovazione, offrendo opportunità di scambio e crescita. Il premio ha anche un forte impatto sociale: connettendo idee e persone, contribuisce allo sviluppo sostenibile della Sicilia, promuovendo un modello di innovazione inclusiva che coinvolge anche il settore pubblico e i media. Le candidature per la seconda edizione del Premio Innovazione Sicilia sono *aperte fino al 31 ottobre 2024*. Per partecipare, è possibile consultare il bando sul sito ufficiale del premio. La cerimonia finale si terrà presso l’Ecomuseo Urbano Mare Memoria Viva di Palermo, dove saranno presentati anche nuovi progetti di Innovation Island. “L’obiettivo di questa iniziativa è valorizzare l’eccellenza siciliana in ambiti chiave come la sostenibilità, il digitale e la ricerca applicata – sottolinea *Edmondo Tamajo, Assessore Regionale delle Attività Produttive* – Vedere il numero crescente di partecipanti, la qualità dei progetti e l’entusiasmo degli imprenditori e degli innovatori ci dimostra quanto sia importante dare continuità a eventi come questo, per far sì che la Sicilia possa continuare a evolversi come laboratorio di idee e soluzioni d’avanguardia. Il Premio Innovazione Sicilia mette in luce il talento e l’ingegno della nostra terra. La Sicilia ha sempre avuto un enorme potenziale, e attraverso questo premio, stiamo dando spazio e visibilità a chi si impegna per creare innovazione e progresso. È un momento fondamentale per rafforzare il legame tra ricerca, sviluppo e imprenditoria, consolidando la nostra regione come un punto di riferimento per le tecnologie del futuro”. Un’occasione importante, quella del premio, che non si limita dunque alla classica cerimonia ma permette a imprese e professionisti di essere parte attiva di un cambiamento, anche aderendo al team organizzativo. “Il Premio Innovazione Sicilia è un riconoscimento per chi ha il coraggio di innovare e intende emergere all’attenzione di potenziali investitori, ma soprattutto una piattaforma che offre alle imprese siciliane l’opportunità di crescere grazie a un modello di Open Innovation – aggiunge *Biagio Semilia, Ceo Digitrend e founder Premio Innovazione Sicilia* – Siamo convinti che questo approccio autenticamente collaborativo possa fare la differenza, connettendo progetti, idee, persone e risorse per costruire un futuro sostenibile per la nostra regione”. Per *presentare le candidature* basta visitare il sito www.premioinnovazionesicilia.it dove oltre al bando è possibile ottenere maggiori informazioni.



