Impresa della Volley Modica Next Gen, vittoria al tie break e play off riaperti

Impresa in trasferta per la Volley Modica Next Gen, che espugna il campo del Team Volley Messina al termine di una battaglia sportiva durata oltre tre ore, imponendosi al tie break e riaprendo completamente la corsa ai play off.

Una vittoria pesantissima, che permette al sestetto modicano di agganciare in classifica proprio la formazione dello Stretto, al termine di una gara intensa, spettacolare e giocata con grande correttezza da entrambe le squadre.

Rimonta, equilibrio e spettacolo: una sfida da applausi

La partita è stata un concentrato di emozioni sin dai primi scambi. I ragazzi guidati da Ciccio Italia hanno dimostrato grande carattere, riuscendo a ribaltare l’inerzia dei primi due set, entrambi vinti ai vantaggi grazie a una battuta incisiva che ha messo in difficoltà la ricezione messinese.

Il doppio vantaggio sembrava poter indirizzare la sfida, ma la reazione del Team Volley Messina non si è fatta attendere. I padroni di casa hanno riaperto il match con un netto 25-18 nel terzo set, per poi completare l’aggancio nel quarto parziale, vinto sul filo di lana 25-23.

Tie break infinito: Modica più forte nei momenti decisivi

Il quinto set è stato un’autentica maratona sportiva, giocata punto a punto e carica di tensione agonistica. I continui capovolgimenti di fronte e i numerosi match point annullati da entrambe le squadre hanno reso il finale incandescente.

A fare la differenza è stata la maggiore lucidità e tenuta fisica del sestetto modicano, capace di imporsi ai vantaggi con il punteggio di 28-30, conquistando due punti fondamentali per la classifica.

Fair play e grande pubblico: vince lo sport

Oltre al risultato, a rendere speciale il match è stata la sportività mostrata in campo e sugli spalti. Le due squadre si sono affrontate con intensità senza mai perdere il rispetto reciproco, offrendo uno spettacolo di alto livello.

Applausi anche per il pubblico messinese, che ha sostenuto con passione i propri beniamini e, al termine dell’incontro, ha tributato un lungo applauso a entrambe le formazioni, celebrando un pomeriggio di sport autentico.

Play off aperti: tutto si decide nelle ultime giornate

Con questo successo, la Volley Modica Next Gen aggancia il Team Volley Messina in classifica, riaprendo completamente i giochi in chiave play off. A due giornate dal termine della regular season, ogni punto diventa decisivo.

La squadra modicana ha dimostrato di avere le qualità tecniche e mentali per giocarsi le proprie chance fino alla fine, in un finale di stagione che si preannuncia avvincente e ricco di colpi di scena.

© Riproduzione riservata