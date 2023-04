Impianti sportivi ai raggi X. Il comune di Scicli si prepara alla prossima stagione

Superare i ritardi e le incertezze degli ultimi anni per poter mettere a disposizione del mondo sportivo locale impianti sicuri, rivisitati e soprattutto al passo con le necessità di atleti e preparatori. Monitorate in queste settimane le strutture sportive di Scicli e delle borgate viste come luogo di incontro per tanti ragazzi, giovani e meno giovani.

Lo stadio comunale “Ciccio Scapellato”, nonostante sia stato ridimensionato nelle misure esterne al rettangolo di gioco, è prossimo ad aprire le porte al pubblico.

Non si esclude che possa avvenire già nel mese di maggio. “Manca solo la posa della messa a terra per l’impianto elettrico – spiega l’assessore allo sport, Peppe Puglisi – ultimo atto prima della firma autorizzativa del dirigente che dovrebbe portare all’apertura al pubblico dell’impianto sportivo. Dopodichè si interverrà con quelle opere di manutenzione necessarie e già individuate per presentarlo alle associazioni sportive ed anche agli sponsor”.

Per il geodetico di Donnalucata che nessuno ha ancora visto perchè in attesa delle rifiniture tecniche e mai aperto al pubblico.

“E’ stato accertato che manca ancora la strada di accesso e l’impianto elettrico all’impianto tensostatico – spiega Puglisi – abbiamo già contattato la ditta che ha eseguito i lavori di costruzione alla quale abbiamo avanzato richiesta di intervenire urgentemente perchè dobbiamo offrire all’esterno, cioè alle società ed agli sportivi, l’impianto”.

Al Polivalente di Jungi individuate le necessità manutentive

“Con le associazioni sportive abbiamo già individuato gli interventi da eseguire e saranno loro stesse a metterle in atto. Entro la prossima stagione sportiva saremo pronti per l’apertura a pieno regime di tutti gli impianti sportivi. Scicli è una città dove lo sport viene praticato con diverse discipline e soprattutto raggiunge tantissime fasce di età. Questo ci conforta e ci aiuta ad avere un confronto sereno e propositivo con le società sportive che attendono da anni la soluzione di tanti problemi”.