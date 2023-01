Impegno proibitivo per la KeyJey Ragusa, domani sera arriva la capolista Genea Lanzara

Gara dall’esito, purtroppo, scontato quella in programma domani a partire dalle 19 al palazzetto Parisi di via Bellarmino a Ragusa. La KeyJey, infatti, riceve la visita della capolista Lanzara nel match valido come settima giornata di ritorno del girone C del campionato nazionale di pallamano di Serie A2. Saranno di fronte il sette campano, che in pratica ha vinto quasi tutte le gare, dieci successi e una sola sconfitta, e il team allenato da Klimek che, invece, ha infilato undici battute d’arresto consecutive e che quindi cercherà, in qualche modo, di tenere testa allo strapotere avversario.

“Non vogliamo fare soltanto testimonianza – dicono dalla KeyJey – ma è evidente che dobbiamo essere obiettivi e che non possiamo sperare di spuntarla contro una simile corazzata. Loro hanno dimostrato di essere assolutamente i più forti e quindi giocano in casa e fuori casa con la stessa tempra e capacità di creare problemi agli avversari di turno.

Noi cercheremo di disputare la nostra onesta partita e di sfruttare, ancora una volta, questa occasione per fare crescere l’intero gruppo che, finora, ha fornito segnali interessanti, con ampi margini di miglioramento che ci fanno davvero ben sperare. Siamo certi che raccoglieremo, prima o poi, i frutti di questo duro impegno con un gruppo di ragazzi che sta dimostrando di meritare la maglia della squadra ragusana”.