Impatto fra una Alfa romeo 147 ed una minicar alla periferia di Scicli. La peggio ad una quindicenne

La ragazza che era alla guida della minicar è finita in ospedale. Non sono gravi le sue condizioni. L’incidente poco prima della una di oggi sulla strada di Cozzo Pilato alla periferia del villaggio Jungi a Scicli. A scontrarsi, per cause in corso di accertamento, due mezzi: un’Alfa Romeo 147 con alla guida un uomo che è rimasto illeso ed una minicar condotta dalla quindicenne. Entrambi sono di Scicli.

SUL POSTO LA POLIZIA LOCALE

Sul posto per accertare l’esatta dinamica dell’incidente gli agenti della Polizia Locale e per soccorrere i due automobilisti l’equipe del 118. La quindicenne è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore-Nino Baglieri di Modica.

