Il Volley Modica trova il sorriso, al “PalaRizza”

Modica – Primo brindisi stagionale per l'Avimecc Volley Modica che al “PalaRizza”, davanti a una bella cornice di pubblico batte al quinto set dopo 147' di gioco effettivo i perugini dell'Erm Group San Giustino.

Una partita che lascia un piccolo sapore amaro in bocca, perchè il sestetto di Enzo Distefano con una partenza sprint ha messo in difficoltà la formazione perugina e si è aggiudicata i primi due parziali, poi gli ospiti si sono ricompattati e sono rientrati in partita arrendendosi solo al tiebreak.

L'Avimecc ha un buon approccio alla gara e inizia subito mettendo il muso avanti nel punteggio (8/7), ma San Giustino seppur in difficoltà non molla e resta in scia di Putini e compagni (16/14). i biancoazzurri provano la fuga (21/18), ma il sestetto umbro non molla e alla fine si arrende al fotofinish in 36' con il punteggio di 25/23

Al cambio di campo la musica è la stessa. Modica che detta i ritmi del gioco e ospiti che non riescono a trovare le contromisure. I modicani sono sempre avanti nel punteggio (8/6) e continuano a far breccia nella difesa avversaria con Spagnol, Raso e Chillemi. A metà frazione la forbice del punteggio è leggermente più larga (16/11) e San Giustino è alle corde. Coach Bartolini prova a spronare i suoi ragazzi, ma il set è in pieno controllo dei padroni di casa che sospinti dal pubblico, prima allungano (21/16) e poi chiudono la frazione in 34' con un facile 25/19 che porta i biancoazzurri sul 2 – 0 nel computo dei set.

Bartolini al cambio di campo “punge” nell'orgoglio la sua squadra che rientra sul taraflex del “PalaRizza” con piglio determinato e decisa a non arrendersi. In apertura gli umbri si portavano avanti di 2 (6/8) e i padroni di casa hanno una prima fase di difficoltà. San Giustino resta attento e continua a mettere palloni a terra e a metà frazione il loro vantaggio è raddoppiato (11/16). Modica non ci crede e tira il fiato e gli ospiti prima allungano (14/21) e poi chiudono il parziale con un facile 15/25 in 27' e rientrano in partita.

Modica vede le “streghe” e inizia il quarto set con il freno a mano tirato. San Giustino intuisce che ha la possibilità di recuperare il gap iniziale e tiene alti i ritmi sin dalle prime battute (5/8). L'Avimecc non vuole mollare e a metà frazione ha quasi del tutto ricucito lo strappo (15/16) Marzolla e Wawrzynczyk si caricano sulle spalle la squadra e iniziano a concludere in maniera vincente con maggiore continuità e riescono a tenere a distanza i modicani (19/21) e nel finale piazzano il break decisivo (1 -4) che consegna la vittoria del quarto parziale 20/25 in 33' e rimanda ogni decisione al quinto set.

Il tiebreak inizia in sostanziale equilibrio (5/4), ma Modica vuole il successo a tutti i costi e reagisce da grande squadra. Il sestetto della Contea prima allunga (10/7) e poi con un parziale di 5 -1 porta a casa il successo in 17' con il punteggio di 15/8 che fa esplodere di gioia il “PalaRizza”.

“E' stata una partita molto combattuta – spiega a fine partita Stefano Chillemi – contro una formazione costruita per stazionare nell'alta classifica, siamo partiti forte e abbiamo vinto i primi due parziali, ma sapevamo della loro forza e della loro voglia di lottare, infatti, dal terzo set sono cresciuti e sono riusciti a portare la sfida al tiebreak, dove noi siamo stati bravi a rimanere sul pezzo e palla dopo palla abbiamo dimostrato la voglia che avevamo di vincere da da inizio settimana. Siamo contenti che – continua – finalmente questa vittoria è arrivata, perchè avevamo tanta fame e tanta voglia di fare punti, ma soprattutto di divertirci e far divertire il nostro pubblico che anche stasera è stato numeroso e rumoroso e – conclude il capitano dell'Avimecc – ci ha dato una grossa mano d'aiuto”.

Avimecc Volley Modica 3

Erm Group San Giustino 2

Parziali: 25/23, 25/19, 15/25, 20/25, 15/8

Avimecc Volley Modica: Raso 10, Di Franco 23, Putini 2, Chillemi 12, Cascio, Buzzi 9, Tidona, Spagnol 26, Giudice, Nastasi (L1), n.e: Turlà, Capelli, Lombardo (L2). All. Enzo Distefano; Ass: Salvo Nicastro.

Erm Group San Giustino: Troiani, Marzolla 36, Cozzolino, Skuodis 4, Biffi 4, Stoppelli 8, Wawrzynczyk 19, Cappelletti 5, Quarta 5, Marra (L1), n.e:Ricci, Cioffi (L2), Bragatto, Panizzi. All. Marco Bartolini; Ass: Mirko Monaldi.

Arbitri: Christian Palumbo di Cosenza e Danilo Domenico De Sensi di Lamezia