Il Volley Modica corsara al “PalaVitaletti” battuta in tre set la Plus Volley Sabaudia

Sabaudia – Primo successo in trasferta dell'Avimecc Volley Modica che al “PalaVitaletti” di Sabaudia batte in tre set in 78' di gioco i padroni di casa della Plus Volley.

Prova di carattere per i “Galletti” di coach Enzo Distefano che hanno subito messo le cose in chiaro mostrando immediatamente i muscoli alla formazione laziale.

Ottimo approccio al match dei biancoazzurri capitanati da Stefano Chillemi, che partono subito con i ritmi alti e il break di 3/8 di inizio match fa capire che la gara per i padroni di casa sarebbe stata subito in salita. Marco Spagnol che ha festeggiato nel turno precedente i 1000 punti in carriera, sorretto dall'abile regia di Pedro Putini mette palle a terra, Chillemi, Raso, Di Franco e Buzzi non sono da meno, mentre Nastasi e il reparto di seconda linea difende bene e permette un gioco molto fluido ed efficace. A metà frazione i biancoazzurri hanno già doppiato Sabaudia (8/16) e scavato il solco che mette sui giusti binari il parziale (14/21). Sabaudia è in bambola e consegna il set con il punteggio di 20/25 in 24' sbagliando la battuta nel primo set point.

Al cambio di campo ci si aspetta una reazione dei padroni di casa, ma Modica rimane sul pezzo e si mantiene sempre avanti nel punteggio (6/8). Sabaudia prova a rimanere in scia (13/16), ma appena i modicani alzano il ritmo del gioco, i laziali vanno in difficoltà. Modica non si lascia pregare per allargare la forbice del punteggio (14/21) e dopo 28' di gioco con un muro vincente mette a terra il punto del 17/25 che vale lo 0 – 2 a loro favore.

I biancoazzurri sentono l'odore del secondo successo pieno consecutivo e al cambio campo non cedono di un centimetro. Sabaudia è come un pugile all'angolo e non riesce a reagire. Modica prende subito le distanze (4/8) e le mantiene intatte fino a metà frazione (12/16). Poi l'allungo decisivo (12/21) che spegne ogni speranza di rimonta dei padroni di casa. A chiudere definitivamente i conti ci pensa Marco Spagnol che “griffa” il punto del secondo 17/25 consecutivo che consegna la vittoria al sestetto della Contea che incassa meritatamente i tre punti e continua la risalita in classifica.





Plus Volley Sabaudia 0

Avimecc Volley Modica 3

Parziali: 20/25, 17/25, 17/25

Plus Volley Sabaudia: Andriola 5, De Paola 6, Ferenciac 1, Onwuelo13, Schettino, Urbanowicz 13, De Vito 5, Catinelli 1, Rondoni (L1), n.e. Bisci (L2), Mazza, Crolla, Della Rosa. All. Leondino Giombini; Ass: Tony Bove.

Avimecc Volley Modica: Raso 10, Di Franco 8, Putini 2, Chillemi 10, Buzzi 10, Spagnol 16, Nastasi (L1), n.e. Turlà, Capelli, Cascio, Tidona, Lombardo (L2), Giudice. All. Enzo Distefano; Ass: Salvo Nicastro.

Arbitri: Luigi Pasciari e Davide Morgillo