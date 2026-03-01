Il Vittoria consolida il secondo posto. La classifica del girone B di Eccellenza parla ragusano

Primo posto per il Modica, secondo posto per il Vittoria. La classifica del girone B del campionato di Eccellenza parla ragusano.

I rossoblu della Contea sono ormai a un passo dalla promozione. Manca ancora la certezza matematica, ma quando mancano sei giornate alla conclusione del campionato, la meta è ormai vicina.

Alle sue spalle il Vittoria tiene il passo e lo fa con forza e autorevolezza, battendo fuori casa l’Acquedolcese. I biancorossi di mister Tonino Figliomeni mettono al sicuro il risultato già nel primo tempo, con i gol realizzati da Awuah, Russotto e Cocimano. Nel secondo tempo, a risultato già acquisito, sui gioca in scioltezza, ma al quarto d’ora della ripresa Lorenzo Leggio (ancora lui!) firma il gol della quaterna. Il Vittoria è in salute e gioca bene, ma i 14 punti di distanza dalla vetta sono impossibili da recuperare. Troppo tardi per recriminare su un mese di novembre che ha forse compromesso il campionato.

Con i due successi, Modica e Vittoria distanziano le inseguitrici. L’Avola non va oltre il pari con il Giarre e la Messana è stata battuta proprio dal Modica. In classifica, il Modica ha 61 punti, il Vittoria segue a 48, l’Avola ne ha 44 e la Messana segue a 42. Se il campionato finisse oggi ai play off andrebbero Vittoria, Avola, Messana e Mazzarrone, forse la vera sorpresa del campionato, che però ieri ha pareggiato contro il Melilli.

