Il Vittoria Calcio vince contro Scicli

“Quella di Scicli, è stata una vittoria dal notevole ‘peso specifico’. Una vittoria che ha realmente fatto vedere come questa squadra sia in grado di contenere avversario di un certo calibro. E sabato scorso lo Scicli è stato un avversario ostico e ben preparato alla sfida. Scicli ha, nonostante non abbia creato problemi alla difesa biancorossa, ha però dimostrato di avere una nomenclatura da squadra solida e ben allenata. Il Vittoria ne è uscito con tre importanti punti, ma soprattutto a testa alta.

Ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per affrontare qualsiasi avversario. Ho visto una squadra compatta in tutti i reparti e ho visto anche come chi, subentrato dalla panchina, non ha fatto rimpiangere chi è dovuto uscire, per infortunio e per scelta tattica. Una squadra all’unisono che ha fatto emergere tutti i valori di chi sa affrontare gli avversari con umiltà e concentrazione al massimo. Ingredienti che vogliano continuare a vivere anche nelle prossime partite ca saranno molto importanti per il futuro del campionato. A cominciare da domenica prossima quando al ‘Gianni Cosimo’ arriva la capolista Motta”.

E’ il commento del Direttore Generale, Simone Bellino, nella settimana che porterà il Vittoria alla delicata sfida d’alta classifica.



E in occasione della gara di domenica prossima, 26 febbraio alle ore 15.00, contro il Motta, la società chiama a raccolta la tifoseria storica e tutta la città di Vittoria, a sostenere la squadra nel prossimo delicato impegno casalingo.

Per l’occasione la società ha istituito la ‘Giornata Biancorossa’. Inoltre sarà disponibile un intero settore degli spalti, precisamente la Tribuna Monti, a gruppi di 15 ragazzi accompagnati da un responsabile. Le adesioni dovranno pervenire entro e non oltre la data del 24 febbraio.

Intanto ad oggi, la prevendita per assistere la partita di domenica prossima ha registrato la vendita di 500 ticket e per giovedì si prevede il Sold Out